В Волгограде вскрыли первый случай мошенничества с сертификатами о вакцинации (ВИДЕО)











За мошенничество с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса задержана 34-летняя безработная волгоградка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное издание «МВД Медиа», женщину отпустили под подписку о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы.

По данным полиции, аферистка предлагала за 3 тысячи рублей помощь с оформлением поддельного сертификата о прививке от COVID-19. На размещенное объявление откликнулся 50-летний волгоградец, который передал женщине деньги, однако обещанный сертификат так и не получил. На допросе задержанная призналась, что изначально не собиралась делать для покупателя какой-либо сертификат, потому что у нее нет такой возможности. В отношении волгоградки возбуждено уголовное дело.