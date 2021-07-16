В Волгограде вскрыли первый случай мошенничества с сертификатами о вакцинации (ВИДЕО)

Расследования 16.07.2021 14:11
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16.07.2021 14:11
За мошенничество с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса задержана 34-летняя безработная волгоградка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное издание «МВД Медиа», женщину отпустили под подписку о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы.
По данным полиции, аферистка предлагала за 3 тысячи рублей помощь с оформлением поддельного сертификата о прививке от COVID-19. На размещенное объявление откликнулся 50-летний волгоградец, который передал женщине деньги, однако обещанный сертификат так и не получил. На допросе задержанная призналась, что изначально не собиралась делать для покупателя какой-либо сертификат, потому что у нее нет такой возможности. В отношении волгоградки возбуждено уголовное дело.
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