









Сегодня экологические активисты поймали с поличным ассенизаторов, которые сливали нечистоты в необорудованный для этого канализационный колодец на окраине рабочего поселка Светлый Яр в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" представитель регионального отделения "Российского экологического общества" Олег Соломатин, среди бела дня ассенизаторская машина с госномером У803ТЕ34 сливала жидкие бытовые отходы в канализационные сети, что является нарушением экологического законодательства.





Водитель автомобиля и рабочий сухо пояснили общественникам, что являются сотрудниками МУПа, обслуживают водоканал и канализацию, а стоки сливают туда, куда им сказали. За остальными объяснениями они посоветовали активистам обращаться в администрацию.





По словам Олега Соломатина, ассенизаторы своими действиями нарушили сразу несколько статей кодекса об административной ответственности. "Согласно экологическому законодательству слив жидких бытовых стоков осуществляется в специально оборудованных для этого местах - на сливной станции или пункте по приему ЖБО, которые имеют лицензию. В данном случае слив производился в колодец для этого неприспособленный", - пояснил собеседник агентства. По данному факту активисты-общественники направили жалобы в администрацию Светлоярского района, областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориальное управление Роспотребнадзора и полицию.



