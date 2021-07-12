Экология

«Обращайтесь в администрацию»: ассенизаторов в Светлом Яру застукали за грязным делом (ВИДЕО)

Экология 12.07.2021 17:59
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12.07.2021 17:59




Сегодня экологические активисты поймали с поличным ассенизаторов, которые сливали нечистоты в необорудованный для этого канализационный колодец на окраине рабочего поселка Светлый Яр в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" представитель регионального отделения "Российского экологического общества" Олег Соломатин, среди бела дня ассенизаторская машина с госномером У803ТЕ34 сливала жидкие бытовые отходы в канализационные сети, что является нарушением экологического законодательства.

Водитель автомобиля и рабочий сухо пояснили общественникам, что являются сотрудниками МУПа, обслуживают водоканал и канализацию, а стоки сливают туда, куда им сказали. За остальными объяснениями они посоветовали активистам обращаться в администрацию. 

По словам Олега Соломатина, ассенизаторы своими действиями нарушили сразу несколько статей кодекса об административной ответственности. "Согласно экологическому законодательству слив жидких бытовых стоков осуществляется в специально оборудованных для этого местах - на сливной станции или пункте по приему ЖБО, которые имеют лицензию. В данном случае слив производился в колодец для этого неприспособленный", - пояснил собеседник агентства. По данному факту активисты-общественники направили жалобы в администрацию Светлоярского района, областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориальное управление Роспотребнадзора и полицию. 

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