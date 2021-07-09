Расследования

Миллион по «удаленке»: лжеброкер обокрал пенсионера из Волгоградской области

Расследования 09.07.2021 18:05
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09.07.2021 18:05


Больше миллиона рублей потерял 68-летний житель Краснослободска, доверившись лжеброкеру по объявлению в интернете. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, пенсионер знал о подобных фактах мошенничества из прессы и бесед с участковым, но это не остановило его от рискованного шага.
Мужчина увидел объявление о брокерских услугах в интернете и решил подзаработать на фондовом рынке. Он созвонился с лжеброкером и договорился об оказании услуг. Аферист подключился к компьютеру пенсионера через программу для удаленного доступа и перевел более миллиона рублей жертвы на свой электронный кошелек. После этого мошенник, чьи номера были зарегистрированы в Москве и Эстонии, перестал отвечать на звонки пенсионера. Спустя сутки мужчина понял, что его обманули, а миллион не вернется с обещанными процентами.
Волгоградская полиция просит граждан быть предельно внимательными при общении с незнакомцами и ни при каких обстоятельствах не сообщать им свои личные данные.
Фото: welcomia, ru.depositphotos.com.

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