Борьба с коррупцией

Летнее обновление: кабинеты и туалеты отремонтируют в Волгоградской облдуме

Борьба с коррупцией 05.07.2021 19:01
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05.07.2021 19:01


Текущий ремонт помещений Волгоградской областной думы обойдется бюджету региона в 4,1 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, в региональном парламенте запланировали обновить мужской и женский туалеты на первом этаже, а также 20 кабинетов депутатов и сотрудников аппарата облдумы.
Планируется обновить стены, потолки и полы, заменить плинтуса и светильники. В среднем косметический ремонт одного кабинета выйдет в 180-190 тысяч рублей. Сроки исполнения указаны до декабря текущего года, однако можно предположить, что активная фаза работ начнется, когда народные избранники уйдут на летние каникулы.
Отметим, что интерьер в Волгоградской областной думе обновляют и освежают регулярно. Так, в 2019 году в здании регпарламента постелили новые красные ковровые дорожки, обновили мебель. В частности, тогда областной думе понадобились столы руководителя, столы-приставки, тумбы для оргтехники, тумбы на колесиках из трех ящиков, шкафы для документов и одежды, стеллажи. Также регпарламент сделал заказ на приобретение 23 компьютерных кресел и 10 кресел руководителя.

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