Расследования

Шутника-террориста осудили за минирование райотдела полиции в Волгоградской области

Расследования 04.07.2021 11:12
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04.07.2021 11:12


Иловлинский районный суд вынес приговор неоднократно судимому мужчине, который шутки ради «заминировал» центральную районную больницу и райотдел полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, С.Сучков, в марте этого года трижды за два дня позвонил в Иловлинскую ЦРБ, а также в отдел полиции по Иловлинскому району и сообщил о готовящихся взрывах. При этом, заявив о минировании больницы, он потребовал привезти ему три блока сигарет. Интересно, что в это время он находился на  животноводческой ферме на территории Рязанской области. Такой же звонок поступил через два дня и в райотдел полиции. Была проведена эвакуация персонала и пациентов больницы, также проверен отдел полиции, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было. Когда «шутника» задержали, он признался, что таким образом хотел «повеселиться», надеясь, что его не найдут. 
Свою вину на суде мужчина признал полностью и отказался от дачи показаний. Он приговорен к шести годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На суровость приговора повлияло то обстоятельство, что у него уже была непогашенная судимость. 

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