Экономика

В Волгоградской области построят еще 8 газовых заправок

Экономика 01.07.2021 21:09
0
01.07.2021 21:09


В связи с ростом числа автомобилей на газомоторном топливе и увеличением транзитного потока в Волгоградской области построят еще восемь газовых заправок. Таким образом, к концу 2021 года в регионе будут работать 25 газонаполнительных компрессорных станций, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную администрацию.
Решение о строительстве новых АГНКС было озвучено сегодня на совещании губернатора Андрея Бочарова, помощника президента РФ Игоря Левитина, топ-менеджеров «Газпрома» и руководства ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Губернатор отметил, что с развитием транспортной системы Юга России и стран Прикаспийского бассейна прогнозируется серьезное увеличение грузового транзитного потока. «В волгоградский транспортный узел входят пять федеральных трасс, здесь очень большой транзитный поток. Поэтому развитие, расширение транспортной инфраструктуры региона — важная задача», – подчеркнул на встрече Левитин.
В настоящее время в России насчитывается почти 1 млн автобусов и более 6,5 млн грузовых автомобилей. С экологической и экономической точек зрения этот транспорт целесообразно переводить на сжиженный природный газ, считают в Государственной Думе. «Имея в стране такие запасы, мы должны перейти на газомоторное топливо, которое почти в два раза дешевле, чем другие виды», – заявил на совещании председатель комиссии по транспорту и строительству ГД РФ Евгений Москвичев.
Фото: ishtygashev, ru.depositphotos.com.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
01.07.2021 17:05
Экономика 01.07.2021 17:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 15:22
Экономика 01.07.2021 15:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.07.2021 15:15
Экономика 01.07.2021 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 14:14
Экономика 01.07.2021 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 13:45
Экономика 01.07.2021 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 12:56
Экономика 01.07.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 11:53
Экономика 01.07.2021 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 10:19
Экономика 01.07.2021 10:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.07.2021 10:17
Экономика 01.07.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 10:05
Экономика 01.07.2021 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 17:11
Экономика 30.06.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2021 15:24
Экономика 30.06.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 11:57
Экономика 30.06.2021 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 11:19
Экономика 30.06.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 10:48
Экономика 30.06.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:09
В Волгоградской области построят еще 8 газовых заправокСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде жители ЖК «Бейкер стрит» не могут достучаться до чиновников из-за поликлиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
Андрей Бочаров озадачил «Газпром» поставками газа в волгоградскую глубинкуСмотреть фотографии
17:16
Третью продольную в Волгограде за 1,6 млрд рублей реконструируют строители плотин и трассы в поймеСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде чиновники райадминистрации нагрянули с экскаватором в магазин автозапчастейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Волгоградцы забили тревогу из-за посиневшего водоемаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В Волгограде загорелись развалины тракторного заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Братьям-саратовцам вынесли суровый приговор за нападение на старушку под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:03
Тело пропавшего полгода назад рыбака нашли на Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
14:41
Музей-заповедник «Сталинградская битва» опроверг информацию о застройке Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области из-за засухи погибают сосныСмотреть фотографии
13:00
Помощник Путина прилетел в ВолгоградСмотреть фотографии
12:46
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублейСмотреть фотографии
12:36
В Волжском мужчину изрезали на улице из-за гаджетаСмотреть фотографии
12:20
Кафе «Пиратская гавань» в Волгограде наказали за плохую защиту от коронавирусаСмотреть фотографии
11:38
«Не ущемляет права и интересы»: волгоградцев зовут бесплатно откатать пальчикиСмотреть фотографии
11:34
Беглому экс-депутату Госдумы от Волгоградской области Паршину вынесли приговор за мошенничествоСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в ГосдумуСмотреть фотографии
10:19
Росстат увидел резкий рост зарплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Проект дальнейшего благоустройства набережной Волгограда обсудят с горожанамиСмотреть фотографии
09:18
Саперы поработали на стройке дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области выросла плата за коммуналкуСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушенийСмотреть фотографии
19:01
Сотрясение и рваные раны: автоледи сбила пожилую волгоградку на перекрестке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса ФадееваСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочниковСмотреть фотографии
17:45
МТС привезет артистов Comedy Club Production в ВолгоградСмотреть фотографии
17:28
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с трубСмотреть фотографии
17:13
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университетаСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области подняли цены на газСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 