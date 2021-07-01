В Волгоградской области построят еще 8 газовых заправок





В связи с ростом числа автомобилей на газомоторном топливе и увеличением транзитного потока в Волгоградской области построят еще восемь газовых заправок. Таким образом, к концу 2021 года в регионе будут работать 25 газонаполнительных компрессорных станций, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную администрацию.

Решение о строительстве новых АГНКС было озвучено сегодня на совещании губернатора Андрея Бочарова, помощника президента РФ Игоря Левитина, топ-менеджеров «Газпрома» и руководства ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Губернатор отметил, что с развитием транспортной системы Юга России и стран Прикаспийского бассейна прогнозируется серьезное увеличение грузового транзитного потока. «В волгоградский транспортный узел входят пять федеральных трасс, здесь очень большой транзитный поток. Поэтому развитие, расширение транспортной инфраструктуры региона — важная задача», – подчеркнул на встрече Левитин.

В настоящее время в России насчитывается почти 1 млн автобусов и более 6,5 млн грузовых автомобилей. С экологической и экономической точек зрения этот транспорт целесообразно переводить на сжиженный природный газ, считают в Государственной Думе. «Имея в стране такие запасы, мы должны перейти на газомоторное топливо, которое почти в два раза дешевле, чем другие виды», – заявил на совещании председатель комиссии по транспорту и строительству ГД РФ Евгений Москвичев.

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