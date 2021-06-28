Расследования

Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детей

Расследования 28.06.2021 16:19
0
28.06.2021 16:19


Возбуждено уголовное дело о хищениях продуктов питания в столовой Кондрашовской средней образовательной школы Иловлинского района, где обучаются 139 детей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, данный факт выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки, проведенной по жалобам родителей. О некачественном питании в школьной столовой они сообщили прокурору района в ходе личного выездного приема граждан.  
В ходе надзорной проверки установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации горячего питания детей. К примеру, при приготовлении куриного бульона сотрудниками столовой использовалась не мясная продукция согласно технологической карты, а пищевая добавка "бульон куриный". Использование пищевых заменителей вместо натуральной продукции указывало на возможные факты хищения приобретаемых за счет бюджетных средств продуктов питания, что нашло подтверждение в ходе дальнейшей прокурорской проверки.
На основании материалов надзорного ведомства дознаватели ОМВД России по Иловлинскому району Волгоградской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество). 
По имеющимся данным, с сентября по октябрь 2020 года похищено продуктов питания на сумму более 50 тысяч рублей.
Отмечается, что в рамках предварительного расследования уголовного дела будет дана оценка всему периоду оказания некачественного питания в МБОУ "Кондрашовская СОШ". 
В адрес директора школы прокуратурой Иловлинского района внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также расторгнут трудовой договор с поваром школьной столовой. Директор школы по инициативе прокуратуры привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
26.06.2021 09:27
Расследования 26.06.2021 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2021 17:28
Расследования 25.06.2021 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2021 14:27
Расследования 25.06.2021 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2021 22:02
Расследования 23.06.2021 22:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2021 15:33
Расследования 23.06.2021 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2021 14:21
Расследования 23.06.2021 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2021 12:56
Расследования 23.06.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2021 17:43
Расследования 22.06.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2021 13:04
Расследования 22.06.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2021 11:28
Расследования 22.06.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2021 09:42
Расследования 22.06.2021 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2021 16:11
Расследования 21.06.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2021 15:25
Расследования 21.06.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2021 14:57
Расследования 21.06.2021 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2021 14:09
Расследования 21.06.2021 14:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентомСмотреть фотографии
17:55
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
17:30
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображениюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернетСмотреть фотографии
16:55
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчикиСмотреть фотографии
16:19
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детейСмотреть фотографии
16:14
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
15:13
Во Дворце спорта в Волгограде построят бассейн и ледовую аренуСмотреть фотографии
14:13
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человекСмотреть фотографии
12:13
Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношейСмотреть фотографии
11:52
Перевезем бесплатно: сервис «Цифровой переезд» от «Ростелекома» набирает популярность на ЮгеСмотреть фотографии
11:52
Заходим на третью волну: в Волгограде разворачивают койки и отправляют на удаленкуСмотреть фотографии
10:46
Напои жаждущих: волгоградка просит горожан спасти животных от смертиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в деревоСмотреть фотографии
10:05
Проскочил на красный: в Волгограде снова побились машины около администрации областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Реконструкция Центральной набережной в Волгограде пошла не по плануСмотреть фотографии
08:31
В Волжском День молодежи отметили у воды пенными вечеринкамиСмотреть фотографии
08:02
Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавшихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:24
Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелитьсяСмотреть фотографии
17:48
«Осталось пять доз»: В ТЦ Волгограда вакцины от COVID-19 разлетелись как горячие пирожкиСмотреть фотографии
13:55
Машина «всмятку»: под Волгоградом в страшной аварии с грузовиком погибла водитель иномаркиСмотреть фотографии
13:31
В День молодежи в Волгоградской области отменены концерты из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:46
Жители Волгограда могут потратить в среднем 28 тысяч рублей на летний отдыхСмотреть фотографии
12:05
Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чащеСмотреть фотографии
11:08
Город в Волгоградской области снова остался без водыСмотреть фотографии
09:45
Африканская жара и суховеи испытывают на прочность жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 