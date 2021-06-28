Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детей

Расследования 28.06.2021 16:19
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28.06.2021 16:19
Возбуждено уголовное дело о хищениях продуктов питания в столовой Кондрашовской средней образовательной школы Иловлинского района, где обучаются 139 детей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, данный факт выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки, проведенной по жалобам родителей. О некачественном питании в школьной столовой они сообщили прокурору района в ходе личного выездного приема граждан.
В ходе надзорной проверки установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации горячего питания детей. К примеру, при приготовлении куриного бульона сотрудниками столовой использовалась не мясная продукция согласно технологической карты, а пищевая добавка "бульон куриный". Использование пищевых заменителей вместо натуральной продукции указывало на возможные факты хищения приобретаемых за счет бюджетных средств продуктов питания, что нашло подтверждение в ходе дальнейшей прокурорской проверки.
На основании материалов надзорного ведомства дознаватели ОМВД России по Иловлинскому району Волгоградской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).
По имеющимся данным, с сентября по октябрь 2020 года похищено продуктов питания на сумму более 50 тысяч рублей.
Отмечается, что в рамках предварительного расследования уголовного дела будет дана оценка всему периоду оказания некачественного питания в МБОУ "Кондрашовская СОШ".
В адрес директора школы прокуратурой Иловлинского района внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также расторгнут трудовой договор с поваром школьной столовой. Директор школы по инициативе прокуратуры привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей).
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