В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчина





Молодой волгоградец скончался от коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, 35-летний мужчина обратился за медицинской помощью только на четвертый день после начала заболевания. Его госпитализировали в больницу №15, где диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Спасти пациента, у которого было также хроническое заболевание нервной системы, не смогли.

Всего за минувшие сутки от коронавируса скончались шесть человек. Среди них четверо жителей Волгограда – женщины 67 и 69 лет, мужчины 68 и 79 лет. В числе погибших и 68-летняя жительница Даниловского района.

Всего в регионе от коронавируса умерли 1497 человек.



