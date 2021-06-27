В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчина

Здравоохранение 27.06.2021 18:47
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27.06.2021 18:47
Молодой волгоградец скончался от коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, 35-летний мужчина обратился за медицинской помощью только на четвертый день после начала заболевания. Его госпитализировали в больницу №15, где диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Спасти пациента, у которого было также хроническое заболевание нервной системы, не смогли.
Всего за минувшие сутки от коронавируса скончались шесть человек. Среди них четверо жителей Волгограда – женщины 67 и 69 лет, мужчины 68 и 79 лет. В числе погибших и 68-летняя жительница Даниловского района.
Всего в регионе от коронавируса умерли 1497 человек.
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