Экс-депутата Волгоградской облдумы выдвинули в Госдуму от Москвы





Съезд КПРФ выдвинул бывшего депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова в кандидаты в депутаты Госдумы по 210-ому Чертановскому избирательному округу. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте коммунистической партии. В 210-й округ входят 5 районов - Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Ясенево, Северное Бутово, Южное Бутово.

Михаил Таранцов оставил Волгоград осенью прошлого года и перебрался в столицу насовсем. Будучи в Москве, экс-депутат некоторое время писал в соцсетях посты о происходящем в Волгограде. После рекомендации московского горкома КПРФ о выдвижении Таранцова в Госдуму в феврале этого года, Михаил Александрович переключил внимание в сетях на проблемы столичных жителей, которые теперь ему ближе волгоградцев.

В 2019 году Таранцов проиграл выборы нынешнему депутату Волгоградской областной думы Алексею Волоцкову по Краснооктябрьскому одномандатному округу. Попытки оспорить результаты выборов в судебном порядке не увенчались успехом. Не сложилось у Михаила Таранцова и с руководством Сталинградского обкома КПРФ, которое, по сути, не оказало должной поддержки своему товарищу по партии. Однако руководство КПРФ решило дать коммунисту возможность баллотироваться в кандидаты в депутаты Госдумы вдали от малой родины.

Волгоградские коммунисты тоже определились и со своими кандидатами в депутаты Госдумы. Бороться за мандаты будут Елена Светличная, Андрей Анненко, Валерий Могильный и Денис Усков.