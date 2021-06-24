Расследования 24.06.2021 15:50
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24.06.2021 15:50
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону назначена дата предварительного слушания по делу Михаила Музраева и Владимира Зубкова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте суда, предварительные слушания состоятся 6 июля. Дело будет рассматривать судья Евгений Звягин.
Напомним, экс-руководитель СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев изначально был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. После задержания он дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева.
Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, а также обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Владимиру Зубкову также предъявляют участие в террористическом акте.
Михаил Музраев вину свою не признает. Участники поджога дома губернатора уже осуждены.
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