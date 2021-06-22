Здравоохранение

«Развернемся за 3-4 дня»: волгоградские больницы готовы превратиться в ковидные госпитали

Здравоохранение 22.06.2021 13:59
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22.06.2021 13:59


Несмотря на то, что в Волгоградской области не наблюдается резкого роста количества заболевших коронавирусом, в регионе готовы за три-четыре дня развернуть ковидные госпитали в действующих медучреждениях на случай обострения ситуации. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге об этом заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. «Это сделать гораздо легче, чем раньше, когда мы впервые столкнулись с эпидемией», - пояснил чиновник. Персонал готов к работе в новых условиях, также имеются в запасе необходимые средства защиты и медикаменты. По его словам, возможности увеличения коечного фонда есть и в действующих инфекционных стационарах. 
В настоящее время в инфекционных больницах занято около 85-90% коек, однако увеличивается количество госпитализированных – это 130-140 пациентов в день. Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов подчеркнул, что только вакцинация является единственным способом избежать заражения коронавирусом. 

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