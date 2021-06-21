Экс-директор элеватора в Волгоградской области «наварил» 320 миллионов на чужой пшенице





До 10 лет лишения свободы грозит 47-летнему бывшему директору элеватора в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в растрате вверенного имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В ближайшее время он предстанет перед судом.

По версии следствия, в период 2017-2019 гг. в нарушение условий договоров хранения зерновой продукции обвиняемый переводил с лицевых счетов сельхозтоваропроизводителей на счета подконтрольных ему фирм данные о правах на пшеницу. Впоследствии пшеница продавалась, а полученными деньгами директор элеватора распоряжался по своему усмотрению. Ущерб от его действий превысил более 320 миллионов рублей.

Свою вину мужчина не признает. По решению суда он находится под арестом.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество обвиняемого (дома, здания, земельные участки) на общую сумму порядка 70 миллионов рублей.



