Расследования

«У нас умирают»: оперштаб принял новые меры из-за вспышки коронавируса в хуторе Волгоградской области

Расследования 20.06.2021 20:27
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20.06.2021 20:27


Власти Кумылженского района обеспокоены ситуацией в хуторе Попов из-за вспышки коронавируса. Как сообщает  ИА «Высота 102» со ссылкой на группу Кумылга  ВКонтакте, на днях здесь прошло заседание районного оперштаба, где рассматривался вопрос о дополнительных мерах по предупреждению распространения инфекции в муниципалитете. 
Так, главный врач Кумылженской ЦРБ Юлия Шиповская рассказала  о сложной эпидситуации в Поповском сельском поселении. Там резко возросло количество заболевших ковидом. В общем с 1 января по 15 июня с положительным тестом на COVID-19 в районе выявлено 218 человек, а всего с начала пандемии заболел 801 человек, из них 28 умерли. При этом в районе прививку от коронавируса получили около 4 тысяч человек. Представители отделения МВД по Кумылженскому району отчитались о совместных рейдах с другими службами на предмет выявления лиц без средств индивидуальной защиты. 
Члены районного оперативного штаба рекомендовали продолжить соблюдение противоэпидемических мер. В частности, главам сельских поселений и начальнику отделения МВД России по Кумылженскому району - и дальше проводить совместные рейды на предмет выявления лиц без средств индивидуальной защиты (маски). Неработающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, рекомендовано стараться без особой необходимости не посещать места массового скопления людей и соблюдать режим самоизоляции. Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, обращаться за оформлением листков нетрудоспособности в действующем установленном законодательством ранее порядке. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции, температуре тела 37,2°С и выше незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому либо в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по телефонам или в электронном виде на сайт соответствующего учреждения. При нахождении в общественных зданиях, учреждениях, местах массового пребывания людей, торговых точках использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы, желательно перчатки), соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Максимально использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно. Ограничить поездки, воздержаться от посещения массовых мероприятий. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вспышке коронавирусной инфекции в хуторе Поповка. Однако в комитете здравоохранения Волгоградской области не смогли предоставить данные о количестве заболевших и о ситуации в хуторе. Информагентство пока не получило ответ на запрос и из управления Роспотребнадзора. Между тем, накануне в редакцию ИА «Высота 102» позвонила женщина, представившаяся жительницей, и сообщила, что вчера и позавчера в хуторе умерли восемь человек. Информагентство обратилось в комитет здравоохранения с просьбой прокомментировать озвученную информацию, однако ответ получить не удалось. 
Фото https://vk.com/kgo34

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