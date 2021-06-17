Расследования

«Шлагбаумов у нас нет»: в хуторе Волгоградской области произошла вспышка коронавируса

Расследования 17.06.2021 19:07
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17.06.2021 19:07


В хуторе Попов  Кумылженского района Волгоградской области зафиксирована вспышка коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, в населенном пункте объявлен карантин, хуторян просят не выезжать без надобности за пределы сельского поселения. Такие же рекомендации действуют, по словам жителей, и в отношении приезжающих.
В администрации Поповского сельского поселения, между тем, пояснили, что запрета на въезд и выезд в хуторе не устанавливали. «Шлагбаумов у нас нет, - рассказали сотрудники администрации. – Однако к приезжающим, действительно, особое внимание. Но люди относятся к этому с пониманием».
В администрации сельского поселения отказались сообщить, сколько человек в хуторе сегодня болеют коронавирусом. Тем не менее, пояснили, что вспышка произошла после майских праздников и признали, что «такого у нас раньше никогда не было». Местные чиновники также заверили, что в настоящее время выполняют все указания Роспотребнадзора для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Первый заместитель главы администрации Кумылженского района Сергей Горбов заверил, что в настоящее время ситуация в сельском поселении стабилизировалась. "Никого уже оттуда не увозят, - сказал он. - Но мы продолжаем держать ситуацию на контроле". По словам первого замглавы администрации, рост заболевших лишний раз подтверждает необходимость вакцинации. "Сейчас у нас очень хорошие темпы  - на сегодняшний день привито 47% населения, которое подлежит вакцинации. Это самый большой показатель среди муниципалитетов, так что будем двигаться и дальше в этом направлении". При этом чиновник отказался сообщить данные о количестве заболевших в хуторе Попов, посоветовав обратиться в Михайловскую ЦРБ. Однако в учреждении здравоохранения корреспонденту ИА "Высота 102" также не предоставили эти "секретные" данные. 
Оперативно сообщить, сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в хуторе, не смогли и в комитете здравоохранения Волгоградской области, пояснив, что запросили данные в управлении Роспотребнадзора. В это же ведомство отправила запрос и редакция ИА "Высота 102". При этом, исходя из  анализа суточной заболеваемости коронавирусом с 10 мая по 16 июня в Кумылженском районе, в этом муниципалитете было выявлено 8 заболевших COVID-19.
Между тем, как следует из данных, размещенных на сайте сельского поселения, в хуторе проживают немногим более 1200 человек. По данным оперштаба, в Кумылженском районе за период пандемии было выявлено 195 случаев  заболевания коронавирусом, двое местных жителей скончались. Это – один из самых минимальных показателей в регионе. Меньше только в Даниловском районе – 176 случаев  (10 умерших).

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