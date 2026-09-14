



В Волгоградской области сохраняется режим беспилотной опасности. Сигнал был объявлен в 23:44 13 сентября 2026 года и по состоянию на 05:30 14 сентября не снят — угроза действует уже более пяти с половиной часов.

Жителям региона предписано находиться в безопасном месте. Рекомендуется выбрать комнату без окон — санузел, коридор без окон или кладовку, — сесть на пол между двумя капитальными стенами и не подходить к окнам. Пользоваться лифтом запрещено. Покидать безопасное место следует только после официальной отмены режима.

По данным мониторинговых каналов, группы БпЛА фиксировались на протяжении ночи в Октябрьском, Чернышковском, Калачёвском и Суровикинском районах.

На текущий момент опасность в Волгограде снята, в регионе – сохраняется.