«Никому нет дела»: 80-летний волгоградец взял шефство над мемориалом жертвам теракта 2013 года

80-летний Николай Васильевич Кравцов уже месяц ухаживает за мемориалом в Дзержинском районе, который открыли в 2014 году в память о погибших в результате теракта в Волгограде. Этот страшный день горожане запомнят навсегда - 30 декабря 2013 на улице Качинцев в троллейбусе №15а прогремел взрыв, тогда погибли 16 человек, 25 пострадали. Каждый год в день трагической даты к мемориалу возлагают цветы в память о невинных жертвах террориста. Однако в другое время о мемориале, похоже, вспоминают мало. Особенно удручающе выглядела территория около памятника летом, когда все вокруг выложенной плитки зарастало бурьяном. Для обычного волгоградского пенсионера, живущего неподалеку, это было непонятно и как-то не по-людски. «К счастью, среди жертв теракта нет моих родственников, я вообще человек посторонний. Но у меня сердце разрывалось каждый раз, когда проходил мимо - что же не ухаживают за памятником? Вот решил в этом году все-таки здесь прибраться", - рассказал ИА "Высота 102" Николай Васильевич. Он вырвал всю траву в клумбах, которая здесь уже была по пояс, посадил цветы, спасибо, поделились знакомые и соседи. Но проблема была в поливе. Дедушке с больной спиной приходится каждый день носить сюда тяжелые лейки, чтобы цветы не засохли. Иногда так натаскает, что потом лежит дома с радикулитом. Было бы гораздо легче, если бы рядом была проведена вода. Однако попытки решить эту проблему не увенчались успехом. "Я ходил в ЖЭУ, оттуда меня послали в администрацию Дзержинского района. Но там мне сказали, что просто так провести водопровод не получится - нужно утвердить смету, найти финансирование. Так пока это случится, все засохнет! Буду поливать, пока силы есть", - пообещал Николай Васильевич.
Общество 19.06.2021 21:15
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19.06.2021 21:15
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