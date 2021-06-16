В ДТП со "скорой" в Волгограде пострадал один человек





Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля скорой помощи и легковушки "Hyundai" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла в 11:50 в Красноармейском районе на улице Лазарева.





По предварительной информации, автомобиль"Ford Transit" (скорая помощь), которым управлял 62-летний водитель, двигался без спецсигналов по улице Фролова и далее на улицу Лазарева, где произошло столкновение с "Hyundai". Пострадал пассажир легковушки 1966 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.





В связи с противоречивыми показаниями, которые дают оба водителя, будут изыматься записи регистраторов, в том числе со "скорой". Для определения виновника ДТП также будут проведены экспертизы и все необходимые исследования.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области