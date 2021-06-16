Спорт

Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в ФНЛ с клубом бывшего главного тренера

Спорт 16.06.2021 15:05
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16.06.2021 15:05


Футбольная Национальная Лига опубликовала расписание матчей турнира в сезоне-2021/22. Как сообщает ИА «Высота 102»,  «Ротор» проведет первый домашний матч на «Волгоград Арене» с ивановским «Текстильщиком». Любопытно, что «Текстильщик» сейчас возглавляет Сергей Павлов, который  ранее был главным тренером волгоградского клуба. Напомним, Сергей Павлов был назначен на эту должность осенью 2017 года вместо Валерия Есипова, однако проработал  на этом посту недолго  и в мае его уже покинул. Поводом для этого стали неудовлетворительные итоги выступлений волгоградского «Ротора» в ФНЛ. После увольнения Сергея Павлова смена главных тренеров в клубе  продолжилась. Сейчас клуб возглавляет Дмитрий Хохлов. 
В рамках первенства ФНЛ «Ротор» встретится со старыми соперниками – клубами «Краснодар-2», Спартак-2», «Волгарь», «СКА-Хабаровск», «Енисей» , «Балтикой» и другими командами. 

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