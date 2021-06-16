Спорт 16.06.2021 15:05
0
16.06.2021 15:05
Футбольная Национальная Лига опубликовала расписание матчей турнира в сезоне-2021/22. Как сообщает ИА «Высота 102», «Ротор» проведет первый домашний матч на «Волгоград Арене» с ивановским «Текстильщиком». Любопытно, что «Текстильщик» сейчас возглавляет Сергей Павлов, который ранее был главным тренером волгоградского клуба. Напомним, Сергей Павлов был назначен на эту должность осенью 2017 года вместо Валерия Есипова, однако проработал на этом посту недолго и в мае его уже покинул. Поводом для этого стали неудовлетворительные итоги выступлений волгоградского «Ротора» в ФНЛ. После увольнения Сергея Павлова смена главных тренеров в клубе продолжилась. Сейчас клуб возглавляет Дмитрий Хохлов.
В рамках первенства ФНЛ «Ротор» встретится со старыми соперниками – клубами «Краснодар-2», Спартак-2», «Волгарь», «СКА-Хабаровск», «Енисей» , «Балтикой» и другими командами.
Реклама
В парке Волгограда трансляцию матчей Евро-2020 прекратили из-за COVID-1912.06.2021 13:39
Спорт 12.06.2021 13:39
Зона просмотра матчей Евро-2020 открылась в волгоградском парке11.06.2021 22:26
Спорт 11.06.2021 22:26
Леонид Слуцкий на своем будущем стадионе в Волгограде пробил пенальти в каске04.06.2021 15:31
Спорт 04.06.2021 15:31
Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренера26.05.2021 13:44
Спорт 26.05.2021 13:44
Волгоградский боксер победил «Русскую Кувалду» и завоевал пояс WBC Silver22.05.2021 10:32
Спорт 22.05.2021 10:32
В волгоградском «Роторе» больше не будут жаловаться на вылет из РПЛ21.05.2021 15:41
Спорт 21.05.2021 15:41
Жалобу волгоградского «Ротора» на перенос матча соперников отклонили20.05.2021 14:38
Спорт 20.05.2021 14:38
Конец позора: волгоградский «Ротор» покинул РПЛ16.05.2021 17:59
Спорт 16.05.2021 17:59
На грани вылета: волгоградский "Ротор" после ничьей с "Рубином" может покинуть премьер-лигу16.05.2021 16:21
Спорт 16.05.2021 16:21
В Волгограде завершился всероссийский турнир по дзюдо09.05.2021 17:13
Спорт 09.05.2021 17:13
Самый лучший матч: болельщики захвалили волгоградский "Ротор" после проигрыша "Сочи"08.05.2021 09:50
Спорт 08.05.2021 09:50
Ушел в пике: волгоградский «Ротор» проиграл «Сочи» в жаркой битве07.05.2021 22:03
Спорт 07.05.2021 22:03
Волгоградский «Ротор» наказали рублем за болельщиков-безмасочников07.05.2021 16:45
Спорт 07.05.2021 16:45
Первый гол за восемь матчей: волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу в РПЛ01.05.2021 16:08
Спорт 01.05.2021 16:08
«Есть кадровые проблемы»: тренер «Ротора» оправдался после позорного проигрыша «Зениту»25.04.2021 10:03
Спорт 25.04.2021 10:03
Реклама