Расследования

В Волгоградской области осудили троих расхитителей нефти

Расследования 15.06.2021 14:57
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15.06.2021 14:57


Трое жителей Даниловского района Волгоградской области выслушали приговор за неудачную попытку кражи 16 тонн нефтепродуктов со сборного пункта "Нижневолжской нефтяной компании". Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов региона, Константин Тельной, Али Исрапилов и Василий Мартычев осуждены на 3 года 2 месяца, 3,5 года и 3 года лишения свободы соответственно. Тельнов и Мартычев будут отбывать наказание в колонии общего режима, Исрапилов - в колонии строгого режима. 

Судом установлено, что 1 сентября 2019 года они совершили покушение на тайное хищение со сборного пункта "Березовский" в Даниловском районе 16 тонн 380 кг нефти стоимостью 409 500 рублей.
Тельной, согласно отведенной ему роли, должен был предоставить специальный транспорт для перевозки похищенной нефти. Мартычев, работая в должности оператора ООО "Нижневолжская нефтяная компания", будучи осведомленным об объемах имеющейся нефти, а также о системе охраны, должен был организовать беспрепятственный въезд на территорию сборного пункта "Березовский" автомашины  с цистерной и погрузку в нее нефтепродуктов. Исрапилов должен был координировать действия Мартычева  и Тельного  при подготовке и совершении преступления. 
Однако реализовать задуманное они не смогли, так как их задержали сотрудники УУР ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Расследование уголовного дела осуществлялось Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. 
После оглашения приговора осужденные взяты под стражу в зале суда.

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