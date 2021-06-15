Вакцина центра Чумакова поступила в Волгоградскую область

Здравоохранение 15.06.2021 09:55
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15.06.2021 09:55
В прививочные пункты в Волгоградской области поступила вакцина "КовиВак" Центра им. Чумакова. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время привиться любой их трех вакцин, к примеру, приглашает жителей региона поликлиника №28 в Дзержинском районе Волгограда. Это медицинское учреждение сообщает, что "в наличии все три вакцины российского производства: Спутник V (Гам-КОВИД-Вак), ЭпиВакКорона и КовиВак".
Отмечается, что вакцинироваться можно без предварительной записи в день обращения. Вакцинации подлежат все группы взрослого населения старше 18 лет, в том числе переболевшие коронавирусной инфекцией при низком титре антител. "Противопоказания при вакцинации определяются врачом при обращении", - говорится в сообщении поликлиники №28.
Вакцина "КовиВак" Центра им. Чумакова была зарегистрирована в России третьей по счету - в конце февраля текущего года. В промышленное производство она была запущена в конце марта.
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