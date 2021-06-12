



Семейная драма в волгоградской семье, которая произошла еще в 2018 году, обернулась суровым приговором для фигурантки уголовного дела. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волгоградского областного суда, на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима осуждена Анджела С., которая зверски убила своего долгожданного и любимого сына. Это преступление повергло в шок всю семью. Родственники женщины решили, что она сошла с ума.

Следствием и судом установлено, что сын в семье, где уже воспитывались две девочки, был долгожданным. Мальчик родился в 2014 году недоношенным, часто болел. В судебном решении отмечается, что преступление совершено «на почве личностных неприязненных отношений к сыну в связи с проявлениями им капризности и непослушания, а также склонности к заболеваниям». Женщина пояснила, что постоянно нервничала и переживала из-за здоровья малыша. Ее также сильно раздражало его непослушание. Когда родственников не было дома она била сына руками по голове. В день убийства женщина дождалась, когда муж со свекровью и дочерью уедут на рынок, а потом убила малыша. Она душила ребенка, прыгала по нему ногами, била кулаками и даже укусила, чтобы «причинить дополнительные физические страдания».

Следователям мать-убийца сообщила, что у нее случилось психическое расстройство и она не помнит, как все произошло. Однако позже судебная психолого-психиатрическую экспертиза не обнаружила у женщины каких-либо психических заболеваний. Согласно материалам дела, до вынесения судебного решения в 2020 году она находилась на принудительном лечении в связи с депрессивным состоянием.

Супруг Анджелы С. пояснил на суде, что сын имел в семье привилегированное положение: ему разрешали абсолютно все и не наказывали. К мальчику, который часто болел, относились с любовью и пониманием, хотя он нередко допускал непослушание и капризы. Со слов главы семейства, шалости сына иногда были агрессивными. Например, он бегал по дому, брал предметы и кидал их в членов семьи, постоянно дрался с сестрами, дергал мать за волосы, кусался, однако он все ему прощал. Кроме того, мальчик постоянно ссорился с матерью из-за еды, а именно, либо отказывался есть, либо выплевывал пищу. Это очень расстраивало женщину, она даже бегала за ним по дому с ложкой. Также мужчина рассказал, что в последнее время стал замечать странности в поведении супруги. По его словам, он даже возил ее к народной целительнице. В тот роковой день он вернулся с рынка и обнаружил на кровати окровавленное тело сына. Супруга не реагировала на его просьбы о помощи, что надо вызвать скорую помощь, просто молча стояла.

Малыша еже живого доставили в больницу, но, несмотря на помощь врачей, ребенок умер. На его теле были множественные гематомы и укусы.

Приговор в может быть обжалован в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи.



