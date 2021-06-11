Зона просмотра матчей Евро-2020 открылась в волгоградском парке





Сегодня в парке «Раздолье» у музея «Россия – моя история» открылась оборудованная зона просмотра матчей чемпионата Европы по футболу, который стартовал 11 июня, сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин.





Футбольные матчи транслируют на большом экране, в перерывах проходят тематические конкурсы и розыгрыши призов. Трансляция первой игры Евро-2020 между командами Турции и Италии началась в 22:00.





Отметим, что официальные фан-зоны открылись в девяти российских городах, Волгограда среди них нет. В этот список вошли Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сочи, Тула и Пенза.

Евро-2020, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. Игры группового турнира состоятся с участием 24 команд в 11 европейских городах. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Матч Бельгия - Россия пройдет 12 июня. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры в 22:00.



