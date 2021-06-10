Расследования

Полиция изъяла электросамокаты на Центральной набережной Волгограда

Расследования 10.06.2021 16:59
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10.06.2021 16:59


Электросамокаты на Центральной набережной Волгограда изъяты в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшей недавно стрельбы в центре города. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. В настоящее время правоохранители проверяют законность размещения указанных средств передвижения. На время проверки электросамокаты изъяты.
Как ранее сообщало информагентство, поздно вечером 5 июня на Центральной набережной около Волгоградского музыкального театра злоумышленник напал с пистолетом на 47-летнего местного жителя. Известно, что между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Однако второй мужчина не растерялся и выбил пистолет из рук нападавшего. Тогда нападавший достал нож, ударил им по предплечью противника и сбежал. Полученная рана оказалась неглубокой, угрозы жизни пострадавшего нет. Нападавшего задержали на следующий день. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. По предварительным данным, причиной конфликта стал бизнес по прокату электросамокатов. Известно, что пункты проката как раз находятся около Волгоградского музыкального театра.

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