В Волгограде ищут пропавшую пенсионерку с потерей памяти





В Волгограде разыскивают 67-летнюю Людмилу Попову, которая пропала без вести 13 сентября. Об исчезновении сообщили волонтёры поискового движения «ЛизаАлерт».

Приметы женщины: рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения она была одета в бежевую ночную рубашку и бежевые шлёпанцы. Известно, что Людмила нуждается в медицинской помощи – возможна потеря памяти.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.