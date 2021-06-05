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Полиция ищет устроившего стрельбу на Центральной набережной Волгограда

Главное 05.06.2021 11:46
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05.06.2021 11:46


Полицейские разыскивают мужчину, напавшего с ножом и пистолетом на 47-летнего волгоградца на Центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального Главка МВД, инцидент произошел накануне в 22.30 около Волгоградского музыкального театра.
По предварительным данным, между двумя мужчинами начался словесный конфликт. Во время спора один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента, который быстро выбил оружие из рук напавшего. Оставшись без «травмата», подозреваемый выхватил нож, ударил им по предплечью противника и сбежал. Полученная рана оказалась неглубокой, угрозы жизни пострадавшего нет. По факту нападения полиция проводит процессуальную проверку.
Фото: «ЧП Волгоград», Instagram.

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