Полиция ищет устроившего стрельбу на Центральной набережной Волгограда





Полицейские разыскивают мужчину, напавшего с ножом и пистолетом на 47-летнего волгоградца на Центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального Главка МВД, инцидент произошел накануне в 22.30 около Волгоградского музыкального театра.

По предварительным данным, между двумя мужчинами начался словесный конфликт. Во время спора один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента, который быстро выбил оружие из рук напавшего. Оставшись без «травмата», подозреваемый выхватил нож, ударил им по предплечью противника и сбежал. Полученная рана оказалась неглубокой, угрозы жизни пострадавшего нет. По факту нападения полиция проводит процессуальную проверку.

Фото: «ЧП Волгоград», Instagram.