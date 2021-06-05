Легковушка протаранила продуктовый магазин в поселке под Волгоградом

Происшествия 05.06.2021 10:27
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05.06.2021 10:27
В больницу с травмами доставили 58-летнего водителя ВАЗ-2105 аварии в поселке Приволжский Светлоярского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина подъезжал к продуктовому магазину на улице Комарова, не успел затормозить и врезался в здание. Пешеходы не пострадали.
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