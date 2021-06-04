Происшествия

"Много пили? - Нормально": в Волгограде за сутки попались 22 пьяных водителя

Происшествия 04.06.2021 14:30
0
04.06.2021 14:30


За минувшие сутки на дорогах Волгограда были задержаны 22 водителя в состоянии опьянения, в том числе  отказавшихся  от прохождения освидетельствования. Как сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД по Волгоградской области, так, сотрудники ДПС  задержали 66-летнего водителя «Nissan» с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование, факт опьянения подвердился. В Ворошиловском районе был задержан 46-летний мужчина за рулем «Renault Logan», который отказался от прохождения известной процедуры. В результате  он был отстранен от  управления, а машину поместили на спецстоянку.


А в Алексеевском районе нарядом ДПС был задержан 32-летний механизатор, у которого по результатам освидетельствования установлена тяжелая степень опьянения. Ранее судом ему уже назначалось наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления на срок 1 год 6 месяцев. В Центральном районе на ул. Пархоменко была остановлена «Лада Ларгус» под управлением 25-летнего волгоградца.  От прохождения  освидетельствования на состояние алкогольного опьянения молодой человек отказался. Ранее судом он уже был лишен прав за нетрезвое вождение.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
04.06.2021 11:58
Происшествия 04.06.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2021 10:07
Происшествия 04.06.2021 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 17:36
Происшествия 03.06.2021 17:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 17:25
Происшествия 03.06.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 17:16
Происшествия 03.06.2021 17:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 16:48
Происшествия 03.06.2021 16:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 15:57
Происшествия 03.06.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 14:00
Происшествия 03.06.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 12:36
Происшествия 03.06.2021 12:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 11:33
Происшествия 03.06.2021 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 11:21
Происшествия 03.06.2021 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 11:07
Происшествия 03.06.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 21:54
Происшествия 02.06.2021 21:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 12:15
Происшествия 02.06.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 11:51
Происшествия 02.06.2021 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:28
Правоохранители занялись волгоградской «Памятью»Смотреть фотографии
17:54
Волгоградские чиновники возвращаются с ПМЭФ с большим портфелемСмотреть фотографии
17:20
Волгоградские активисты приехали в избирком с тяжелым грузом собранных подписейСмотреть фотографии
17:05
Пляж отменяется?: июнь в Волгоградской области будет прохладным и дождливымСмотреть фотографии
16:06
От плакатов и атласов к живым тканям и клеткам: в ВолгГМУ начала работу ещё одна симуляционная лабораторияСмотреть фотографии
15:51
Под Волгоградом чиновники пытаются в суде перекроить паи фермеровСмотреть фотографии
15:31
Леонид Слуцкий на своем будущем стадионе в Волгограде пробил пенальти в каскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоградской области селянину грозит до шести лет за попытку продать рога сайгакаСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде наблюдается рост заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
14:30
"Много пили? - Нормально": в Волгограде за сутки попались 22 пьяных водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
Комплексная дезинфекция проведена на 15 вокзалах Приволжской железной дорогиСмотреть фотографии
13:56
Уличного грабителя в Волгограде нашли по следам ДНКСмотреть фотографии
13:01
Volkswagen Taos. Что известно про новый компактный кроссовер?Смотреть фотографии
12:09
В Гимназии №12 Краснооктябрьского района Волгограда дети и родители выбрали лучший дизайн для школьной столовойСмотреть фотографии
11:58
На острове Сарпинский в Волгограде второй день ищут пропавшего грибникаСмотреть фотографии
11:48
Волжанам пересчитают плату за ремонт общедомовых счетчиковСмотреть фотографии
11:07
Волгоградские сторонники московского времени собирают в соцсетях компромат на своих оппонентовСмотреть фотографии
10:53
Цифровой глаз: «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения сельскохозяйственному предприятию Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Снесут и сожгут: в Волгограде избавляются от зараженных ясеней (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Губернатор Волгоградской области ждет японцев на «Химпроме»Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде остановили машину с банками черной икрыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В обезвоженном селе Волгоградской области сняли режим ЧССмотреть фотографии
09:01
В Волгограде задержали 17-летнего закладчика наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
Федеральные чиновники в Волгоградской области "посоревновались" в доходах с региональнымиСмотреть фотографии
19:01
Ребенок-инвалид из Волгоградской области нуждается в дорогостоящем леченииСмотреть фотографии
18:28
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу на ПМЭФ 2021Смотреть фотографии
17:53
Олег Савченко — о голосовании за проекты благоустройства: «Горжусь жителями Волгоградской области»Смотреть фотографии
17:36
Увезли с переломами: пассажирка микроавтобуса пострадала в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
На мокрой трассе «Волгоград-Москва» фура смяла легковушку: четверо в Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
17:16
Легковушка на буксире протаранила столб в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 