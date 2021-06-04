Происшествия 04.06.2021 14:30
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04.06.2021 14:30
За минувшие сутки на дорогах Волгограда были задержаны 22 водителя в состоянии опьянения, в том числе отказавшихся от прохождения освидетельствования. Как сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД по Волгоградской области, так, сотрудники ДПС задержали 66-летнего водителя «Nissan» с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование, факт опьянения подвердился. В Ворошиловском районе был задержан 46-летний мужчина за рулем «Renault Logan», который отказался от прохождения известной процедуры. В результате он был отстранен от управления, а машину поместили на спецстоянку.
А в Алексеевском районе нарядом ДПС был задержан 32-летний механизатор, у которого по результатам освидетельствования установлена тяжелая степень опьянения. Ранее судом ему уже назначалось наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления на срок 1 год 6 месяцев. В Центральном районе на ул. Пархоменко была остановлена «Лада Ларгус» под управлением 25-летнего волгоградца. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения молодой человек отказался. Ранее судом он уже был лишен прав за нетрезвое вождение.
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