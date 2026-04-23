В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
 В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорых
Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Как передает Привет-Ростов, особенно сильно это ощущается в отдаленных районах области.  Ростовчане неделями не могут записаться...
«Ротор» прервал беспроигрышную серию «Родины»: важная победа для волгоградцев

На стадионе «Волгоград Арена» в рамках 30‑го тура Первой лиги состоялся принципиальнейший матч между волгоградским «Ротором» и московской «Родиной».

Столичная команда подходила к игре в статусе одной из самых стабильных команд турнира: гости шли 18 туров без поражений и занимали 2‑е место в турнирной таблице, вплотную преследуя лидера. Для москвичей этот матч был шансом укрепить свои позиции в борьбе за прямое повышение в РПЛ.



«Ротор», в свою очередь, демонстрировал впечатляющую форму: команда находилась на 4‑м месте с серией из пяти побед подряд. С 48 очками в активе волгоградцы имели реальные шансы побороться не только за зону стыковых матчей, но при определённом раскладе, и за более высокое место, дающее шанс на прямое повышение.



Встреча, собравшая 10 893 зрителя, завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0 – эта виктория стала шестой подряд для волгоградской команды и подтвердила серьёзность намерений «Ротора».


Первый тайм прошёл в равной борьбе без преимущества какой‑либо из команд. Игра характеризовалась плотной борьбой в центре поля и осторожными подходами к воротам – обе стороны действовали аккуратно, стараясь не допускать грубых ошибок в обороне. Команды обменялись жёлтыми карточками – по две у каждой стороны, что отражало напряжённость борьбы.


Но волгоградцам всё-таки удалось создать пару реальных моментов, но мяч никак не хотел залетать в ворота «Родины». Несколько раз игроки «Ротора» выходили на ударные позиции, однако либо подводила точность, либо уверенно действовал вратарь гостей.

А на 34‑й минуте у хозяев поля возник стопроцентный голевой момент: Имран Азнауров оказался в идеальной позиции всего в девяти метрах от ворот, но, к разочарованию трибун, пробил мимо.


Второй тайм начался с активных атак «Родины», которая стремилась взять игру под контроль. Однако «Ротор» грамотно выстраивал оборону и ждал своего шанса в контратаках. Решающий момент наступил на 72‑й минуте: Сергей Макаров выдал диагональ через полполя, на набегающего Саида Алиева. И уже в штрафной из-под защитника с левой ноги Саид точно выстрелил в дальний угол – 1:0. Этот гол охладил атакующий пыл гостей и придал уверенности волгоградцам.


Кульминация матча наступила в добавленное время: на 93‑й минуте Алиев вошёл в штрафную, где защитники ожидали от него удара, но Саид чуть продвинулся вперёд и выдал пас на Давида Давидяна. Давид закрепил успех «Ротора», забив второй гол и установив окончательный счёт – 2:0.


Дмитрий Парфёнов прокомментировал сложности этого матча из-за плотного графика:

– Ребята – красавцы. Выполняли то, что просили. Была задача максимально восстановить ребят и психологически. Это то, что они показали сегодня. Мы в принципе в них не сомневались, но когда ты 18 часов возвращаешься... Респект ребятам, то, что дисциплинированно отработали.


«Ротор» (Волгоград) – «Родина» (Москва) – 2:0 (0:0). 22 апреля. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». Количество зрителей: 10893. Количество зрителей в гостевом секторе: 0.
Судьи: Данил Набока (Краснодар), Андрей Филипкин (Екатеринбург), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону).
«Ротор»: Чагров, Данилкин, Коротков, Бардыбахин, Покидышев, Трошечкин, А. Макаров, Симонян (Давидян, 59), Азнауров (Родионов, 72), С. Макаров, Эльдарушев (Алиев, 59).
«Родина»: Волков, Дятлов, Мещанинов, Кризан, Сокол (Бессмертный, 81), Мусаев (Егорычев, 46), Фищенко (Сиссоко, 81), Бакаев, Рейна, Максименко (Абдусаламов, 46), Тимошенко (Гарибян, 81).
Голы: Алиев, 72 (1:0). Давидян, 93 (2:0).
Предупреждены: Покидышев, 37 (срыв перспективной атаки). Данилкин, 42 (срыв перспективной атаки). Алиев, 64 (грубая игра). Бардыбахин, 84 (грубая игра) – Сокол, 59 (неспортивное поведение). Мещанинов, 94 (неспортивное поведение). 
Замечания по проведению игры: На 24-й минуте получил предупреждение администратор команды Серрано Аренас Хосе Мануэл за демонстративное несогласие с решением судьи. На 80-й минуте получил предупреждение старший тренер команды Ковтун Юрий Михайлович, за демонстративное несогласие с решением судьи.

Победа над «Родиной» наглядно продемонстрировала одно из ключевых преимуществ «Ротора» – хорошую глубину состава. Фактически у тренера есть две равноценные по уровню команды, которые могут менять стиль игры по ходу матча. Это даёт волгоградцам серьёзное тактическое преимущество в концовке сезона, когда плотность календаря возрастает.


Наставник волгоградцев Дмитрий Парфёнов продемонстрировал умение грамотно использовать ротацию: он делая замены, меняет ход игры в нужное ему русло.

«Ротор» показал состоятельность своих притязаний на повышение в классе. Команда доказала, что готова бороться за высокие места и способна побеждать сильных соперников, даже если те идут без поражений на протяжении многих туров. Уверенность в своих силах, подкреплённая глубиной состава и грамотной тренерской работой, делает волгоградцев одним из претендентов на выход в РПЛ.


Следующий матч «Ротор» проведёт на «Волгоград Арене» 26 апреля в 17:00. Соперником станет ульяновская «Волга».

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
12:15
В Заволжье супругов уличили в обмане государства с трактором на 350 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:50
Оранжевый уровень опасности объявлен в Волгоградской области из-за переувлажнения и холодаСмотреть фотографии
11:30
Инвестиции в проекты ГЧП в Волгограде превысили 100 млрд рублейСмотреть фотографии
11:28
Процесс по делу генерала Ивана Попова перенесли на июньСмотреть фотографии
11:10
Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизацииСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области обновят 20 км дорог к отдаленным селамСмотреть фотографии
10:46
В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорыхСмотреть фотографии
10:44
Волгоградцы получат детские пособия досрочно перед майскимиСмотреть фотографии
10:03
Гособвинение запросило 23 года «строгача» для убийцы федерального судьи ВетлугинаСмотреть фотографии
10:00
«Работал, не покладая копыт»: в Волгограде спасенного от гибели коня позвали сниматься в киноСмотреть фотографии
10:00
Шаг в будущее: волгоградские школьники побывали с экскурсией в теплицах АО «СП «Заря»Смотреть фотографии
09:45
В Волгограде прощаются с экс-ректором ВолГАУ Николаем КузнецовымСмотреть фотографии
09:34
«Ростелеком» предложил бизнесу Волгограда новые возможности с внедрением ИИСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области спрос на технику для посевной взлетел на 93%Смотреть фотографии
09:08
Волгоградские профсоюзы отказались от первомайского шествияСмотреть фотографии
08:42
Конфискованные в Волгоградской области приставки передали астраханским детямСмотреть фотографии
08:24
Водители и курьеры остались самыми востребованными для волгоградских компанийСмотреть фотографии
08:24
Росавиация сняла ограничения с волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
08:02
«Ротор» прервал беспроигрышную серию «Родины»: важная победа для волгоградцевСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:31
В Волгоградской области уничтожили украинские беспилотникиСмотреть фотографии
07:08
В Госдуме предлагают определить минимальный почасовой размер оплаты трудаСмотреть фотографии
06:51
В Волгограде накануне майских праздников растет спрос на речные круизы. Сколько они стоят?Смотреть фотографии
06:37
В Волгограде вылет самолета в Шарм-эль-Шейх задерживается более чем на суткиСмотреть фотографии
06:20
В Волгограде «образумились» цены на помидоры и огурцыСмотреть фотографии
05:57
«Пока штучно. Но это только начало»: волгоградцы возвращаются из лесов с корзинами синеножек и шампиньоновСмотреть фотографии
22:04
Режим беспилотной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
Парни, красавцы! В Волгограде «Ротор» одержал важную победу над «Родиной» - 2:0Смотреть фотографии
20:52
На матч «Ротор» - «Родина» в Волгограде пришли 10893 болельщикаСмотреть фотографии
20:31
Большая вода захватывает набережную Волгограда: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
 