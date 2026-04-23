



На стадионе «Волгоград Арена» в рамках 30‑го тура Первой лиги состоялся принципиальнейший матч между волгоградским «Ротором» и московской «Родиной».

Столичная команда подходила к игре в статусе одной из самых стабильных команд турнира: гости шли 18 туров без поражений и занимали 2‑е место в турнирной таблице, вплотную преследуя лидера. Для москвичей этот матч был шансом укрепить свои позиции в борьбе за прямое повышение в РПЛ.









«Ротор», в свою очередь, демонстрировал впечатляющую форму: команда находилась на 4‑м месте с серией из пяти побед подряд. С 48 очками в активе волгоградцы имели реальные шансы побороться не только за зону стыковых матчей, но при определённом раскладе, и за более высокое место, дающее шанс на прямое повышение.









Встреча, собравшая 10 893 зрителя, завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0 – эта виктория стала шестой подряд для волгоградской команды и подтвердила серьёзность намерений «Ротора».





Первый тайм прошёл в равной борьбе без преимущества какой‑либо из команд. Игра характеризовалась плотной борьбой в центре поля и осторожными подходами к воротам – обе стороны действовали аккуратно, стараясь не допускать грубых ошибок в обороне. Команды обменялись жёлтыми карточками – по две у каждой стороны, что отражало напряжённость борьбы.





Но волгоградцам всё-таки удалось создать пару реальных моментов, но мяч никак не хотел залетать в ворота «Родины». Несколько раз игроки «Ротора» выходили на ударные позиции, однако либо подводила точность, либо уверенно действовал вратарь гостей.

А на 34‑й минуте у хозяев поля возник стопроцентный голевой момент: Имран Азнауров оказался в идеальной позиции всего в девяти метрах от ворот, но, к разочарованию трибун, пробил мимо.





Второй тайм начался с активных атак «Родины», которая стремилась взять игру под контроль. Однако «Ротор» грамотно выстраивал оборону и ждал своего шанса в контратаках. Решающий момент наступил на 72‑й минуте: Сергей Макаров выдал диагональ через полполя, на набегающего Саида Алиева. И уже в штрафной из-под защитника с левой ноги Саид точно выстрелил в дальний угол – 1:0. Этот гол охладил атакующий пыл гостей и придал уверенности волгоградцам.





Кульминация матча наступила в добавленное время: на 93‑й минуте Алиев вошёл в штрафную, где защитники ожидали от него удара, но Саид чуть продвинулся вперёд и выдал пас на Давида Давидяна. Давид закрепил успех «Ротора», забив второй гол и установив окончательный счёт – 2:0.





Дмитрий Парфёнов прокомментировал сложности этого матча из-за плотного графика:

– Ребята – красавцы. Выполняли то, что просили. Была задача максимально восстановить ребят и психологически. Это то, что они показали сегодня. Мы в принципе в них не сомневались, но когда ты 18 часов возвращаешься... Респект ребятам, то, что дисциплинированно отработали.



