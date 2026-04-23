В Волгоградской области уничтожили украинские беспилотники





Сегодняшней ночью в Волгоградской области вновь уничтожили украинские беспилотники, сообщают в Минобороны. Всего же в небе над атакованными территориями страны ликвидировали 154 дрона ВСУ.

Неспокойной прошедшая ночь выдалась сразу в 10 регионах страны. БПЛА самолетного типа перехватили в приграничных Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Ростовской областях и в Республике Крым.

Очередную атаку беспилотников отбивали также в Волгоградской, Астраханской и Нижегородской областях. В Самаре смертоносный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, ночное ЧП не обошлось без пострадавших.

Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области накануне в 21:54. О его отмене в МЧС сообщили сегодня в 7:20.

Фото сгенерировано с помощью ИИ