Люксовый внедорожник арестовали у волгоградца за долг в 94 миллиона

Огромный долг в размере 94 миллионов рублей не смог оплатить житель Волгограда. Приставы наложили арест на его люксовый внедорожник должника Range Rover. Автомобиль передан на оценку и реализацию, сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Неплательщик по налогам был выявлен в ходе рейда, которые провели приставы по установлению имущества граждан, игнорирующих обязательные платежи в бюджет.

Всего было установлено 16 транспортных средств, на которые был наложен арест в рамках исполнительных производств. В числе арестованных машин оказался еще один внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 120, владелец которого задолжал 60 тысяч рублей.

