В центре Волгограда пожилой мужчина сбил дорожника





В центре Волгограда 66-летний водитель на «шестерке» сбил дорожника, наносившего разметку на асфальт.

Авария на улице Рокоссовского случилась накануне в 21:50. Автомобилист, который отказался от медицинского освидетельствования, не только не объехал сотрудника в фирменной одежде, но и не успел вовремя затормозить перед ним.

В результате столкновения работавший в вечернюю смену мужчина попал в больницу. О его состоянии корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в областном комитете здравоохранения.

