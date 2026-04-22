



После двух недель начавшегося в Волгоградской области паводка у ихтиологов все сильнее крепнет надежда на хороший нерест рыбы. По словам специалистов, в этом году в регионе созданы для этого если не идеальные, то максимально удачные условия.

– В случае с паводком принцип, собственно, всего один – чем больше воды, тем лучше условия для будущего поколения рыбы, – говорит волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – Вчера ГЭС вышла на так называемую сельскохозяйственную полку, держать которую планируют еще несколько дней. Окончательный график будет зависеть от приточности. К слову, нынешняя погода, прохладная и щедрая на осадки, будет этому лишь способствовать.

Уже сейчас, сообщает Сергей Яковлев, вода зашла в крупные реки Волгоградской области и постепенно стала заполнять едва не пересохшие в прошлом году ерики Волго-Ахтубинской поймы.

– В прошлом году воды было настолько мало, что ситуация выглядела плачевно. Сейчас же лично я назвал бы картину хорошей. Идеальной мы не сможем достичь уже никогда, так как каскад Волги полностью зарегулирован, – отмечает Сергей Яковлев. – Поэтому главная задача специалистов – пройти по золотой середине, принеся максимум пользы и доставив минимум неудобств. Пятый день мы работаем на Ахтубе и видим, что вода хорошим потоком заходит в пойму. Ожидаем неплохого залития нерестилищ, а, значит, и хорошего нереста. Чего нам, собственно, и нужно.

В субботу, 11 апреля, режим спецпопуска стартовал на Волжской ГЭС с 8 тысяч кубометров в секунду. С каждым днем объем воды наращивался все сильнее. Пик мощных сбросов на Волжской ГЭС начался накануне, 21 апреля. Через волгоградский гидроузел проходит по 26 тысяч кубометров воды в секунду. Ожидается, что после 27 апреля количество воды постепенно пойдет на спад.