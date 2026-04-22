Главное

Актуально

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»
Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь можно увидеть на официальном сайте и в магазинах приложений App Store и Google Play. Напомним, бета-версия...
Федеральные новости
 Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент
Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей. Как ранее сообщалось информагентством, после блокировки...
Экология

«Вода пошла хорошим потоком»: ихтиолог оценил шансы на нерест рыбы в Волго-Ахтубинской пойме

Экология 22.04.2026 13:18
0
После двух недель начавшегося в Волгоградской области паводка у ихтиологов все сильнее крепнет надежда на хороший нерест рыбы. По словам специалистов, в этом году в регионе созданы для этого если не идеальные, то максимально удачные условия.

В случае с паводком принцип, собственно, всего один – чем больше воды, тем лучше условия для будущего поколения рыбы, – говорит волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – Вчера ГЭС вышла на так называемую сельскохозяйственную полку, держать которую планируют еще несколько дней. Окончательный график будет зависеть от приточности. К слову, нынешняя погода, прохладная и щедрая на осадки, будет этому лишь способствовать. 

Уже сейчас, сообщает Сергей Яковлев, вода зашла в крупные реки Волгоградской области и постепенно стала заполнять едва не пересохшие в прошлом году ерики Волго-Ахтубинской поймы.

В прошлом году воды было настолько мало, что ситуация выглядела плачевно. Сейчас же лично я назвал бы картину хорошей. Идеальной мы не сможем достичь уже никогда, так как каскад Волги полностью зарегулирован, – отмечает Сергей Яковлев. – Поэтому главная задача специалистов – пройти по золотой середине, принеся максимум пользы и доставив минимум неудобств. Пятый день мы работаем на Ахтубе и видим, что вода хорошим потоком заходит в пойму. Ожидаем неплохого залития нерестилищ, а, значит, и хорошего нереста. Чего нам, собственно, и нужно. 

В субботу, 11 апреля, режим спецпопуска стартовал на Волжской ГЭС с 8 тысяч кубометров в секунду. С каждым днем объем воды наращивался все сильнее. Пик мощных сбросов на Волжской ГЭС начался накануне, 21 апреля. Через волгоградский гидроузел проходит по 26 тысяч кубометров воды в секунду. Ожидается, что после 27 апреля количество воды постепенно пойдет на спад.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Комментарии

0
Далее
Экология
21.04.2026 06:41
Экология 21.04.2026 06:41
Комментарии

0
Далее
Экология
20.04.2026 21:23
Экология 20.04.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Экология
20.04.2026 08:52
Экология 20.04.2026 08:52
Комментарии

0
Далее
Экология
18.04.2026 20:15
Экология 18.04.2026 20:15
Комментарии

0
Далее
Экология
15.04.2026 14:57
Экология 15.04.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Экология
15.04.2026 14:07
Экология 15.04.2026 14:07
Комментарии

0
Далее
Экология
11.04.2026 15:23
Экология 11.04.2026 15:23
Комментарии

0
Далее
Экология
11.04.2026 08:22
Экология 11.04.2026 08:22
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2026 13:38
Экология 10.04.2026 13:38
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2026 11:06
Экология 10.04.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Экология
09.04.2026 18:25
Экология 09.04.2026 18:25
Комментарии

0
Далее
Экология
08.04.2026 21:37
Экология 08.04.2026 21:37
Комментарии

0
Далее
Экология
06.04.2026 13:19
Экология 06.04.2026 13:19
Комментарии

0
Далее
Экология
05.04.2026 12:45
Экология 05.04.2026 12:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

