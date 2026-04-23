



В волгоградском аэропорту более чем на сутки задерживается вылет самолета в Шарм-эль-Шейх.

Своего вылета на отдых волгоградцы ожидали еще накануне в 5:05. Однако, по пока не названным причинам, отправление рейса SM 918 авиакомпании Air Kair отложили до сегодняшнего утра. На посадку заждавшихся пассажиров планируют позвать к 8:00.

На фоне все еще действующих ограничений Росавиации об опоздании в Волгоград заявили и представители авиакомпании «Аэрофлот». Столичный рейс SU 1180 ожидают в Гумраке практически на два часа позже запланированного – в 11:20 вместо 9:30. В обратную сторону самолет вылетит лишь в 12:20.

Работу волгоградского аэропорта сотрудники Росавации приостановили накануне в 23:23. Об отмене плана «Ковер» в ведомстве пока не заявляли.

Фото Павла Мирошкина