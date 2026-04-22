В Волгоградской области перед судом предстанет врач-терапевт по обвинению в получении взяток и служебном подлоге при выдаче «липовых» листков нетрудоспособности.

Всего установлено 58 эпизодов преступной деятельности: 28 эпизодов по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество), 29 - по ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) и один эпизод по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, на скамье подсудимых предстанет врач-терапевт участковой поликлиники ГБУЗ «Палласовская ЦРБ».

Согласно материалам дела, в период с 21 августа 2023 года по 6 января 2025-го, будучи должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные функции в государственном учреждении, он вносил в официальные документы (электронные листки нетрудоспособности) заведомо ложные сведения.

- Выполняя взятые на себя обязательства перед взяткодателями, врач оформлял им документы, предоставляющие право на временное освобождение от работы, без наличия на то медицинских оснований, - пояснили в пресс-службе.

За эти незаконные действия врач получал от взяткодателей суммы, не превышающие 10 тысяч рублей. Также установлено, что он, будучи должностным лицом, получил лично от взяткодателя 15 тысяч рублей за незаконное оформление нескольких поддельных электронных листков временной нетрудоспособности.





