В Волгограде из-за серии аварий встало движение по 2-й Продольной





17 апреля в Советском районе Волгограда в вечерний час пик произошла серия аварий на участке Университетского проспекта. У остановки общественного транспорта «Прямая улица» по направлению движения в сторону Кировского района столкнулись два легковых автомобиля.

Судя по опубликованным с места кадрам, в результате ДТП обе машины развернуло поперёк проезжей части, и они фактически полностью перекрыли проезд.





Ещё одна авария произошла уже в другом направлении движения напротив сквера им. В. А. Глазкова. Здесь фура протаранила «Жигули», также развернув автомобиль поперёк дороги.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на текущий момент ДТП практически полностью парализовали движение на данном участке 2-й Продольной. Хуже всего обстановка обстоит с движением в направлении Кировского района. Здесь образовался затор протяжённостью без малого 3 километра вплоть до Дар-горы.;

- Еле ползём. Думал сегодня пораньше с работы приехать, а здесь такой сюрприз. Никогда такого не было, и вот опять. Пятница – классика, - поделился с журналистами один из стоящих в пробке водителей.

Отметим, в ГУ МВД России по Волгоградской области обстоятельства аварии не комментировали.

