



В Волгоградской области ревизоры проверили цифровизацию общественного транспорта. По данным экспертов КСП региона, реальный уровень внедрения соответствующих технологий составляет всего 31%, тогда как чиновники облкомдортранса во II квартале 2025 года рапортовали о преодолении планки в 92%.

Специалисты фиксируют отставание от планов по всем показателям. Терминалами безналичной оплаты проезда оснащены лишь 26% автобусов. Правовой статус внедрённой системы до конца не определён, а региональные чиновники, несмотря на то что интеграция идёт уже десять лет, пока не разработали требования к оснащению подвижного состава соответствующим оборудованием, а также меры стимулирования перевозчиков.

Выявили проблемы проверяющие и с отображением транспорта на интерактивных картах. Лишь для 27% автобусов доступны реальные данные о движении. Во многом это также объясняется нормативно-правовым вакуумом. В регионе обязанность выгружать соответствующие данные вменяется лишь перевозчикам в областном центре.

Далёк от норматива и показатель оснащённости общественного транспорта видеонаблюдением. Даже по автобусам только 40% салонов оборудованы камерами, а среди частных перевозчиков – лишь 22%. По данным ревизоров, это нарушает федеральные требования транспортной безопасности.

Отдельные вопросы возникли у КСП к отчетам чиновников.

- Отчётные данные, формируемые облкомдортрансом, не отражают реальное состояние дел, так как основаны на избирательном учёте показателей на отдельных территориях и только регулярных перевозок по регулируемым тарифам, не принимая во внимание значительный сегмент перевозок по нерегулируемым тарифам, – сообщили в контрольно-счётной палате Волгоградской области.

Также ревизоры усмотрели бессистемный сбор данных и их произвольное толкование. Более того, во время проверки комитета специалисты не смогли выяснить, на чём основаны расчёты, предоставленные за 2024 год.

Недостаточным оказался и контроль за достижением утверждённых федеральным центром индикаторов.

– Отсутствуют планы мероприятий по достижению показателей. Контрольно-надзорная деятельность в сфере пассажирских перевозок осуществлялась безрезультативно или не планировалась. Отсутствует комплексный подход и координация между ответственными ведомствами, – констатировали ревизоры.

На исправление у ответственных за постановку «цифры» на колеса есть всего-навсего три года. По информации экспертов, к 2030 году «цифровая зрелость» общественного транспорта в Волгоградской области должна составлять 100%. Для этого, по информации КСП, нужно наладить системную работу – свои предложения ревизоры уже направили в областной комитет транспорта.

