



В Волгоградской области в местных пабликах «гуляет» видео с посетительницей продуктового магазина в рабочем поселке Городище, которая ходит за покупками с электрошокером в руках и огромным черным ротвейлером без намордника и поводка. В ходе очередного визита на пути у военизированной дамы оказалась дворняжка, которая получила целенаправленный удар током, а потом на несчастное животное набросился бойцовский пёс по кличке Анубис. Эту бойню в торговом зале записала камера видеонаблюдения.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший кассир магазина Марина, которая как раз находилась в это время на дежурстве, всё произошло рано утром 19 апреля.

- В 4:25 (мск) она зашла со своей собакой, которая была без ошейника и намордника, загнав трех бездомных собак из тамбура в зал, - вспоминает Марина. – Со склада меня позвала другая сотрудница. Когда я вышла, посетительница стала кричать и размахивать электрошокером, возмущаясь, что дворняги в зале. Она утверждала, что на улице на её пса накинулись три бездомные собаки, но это неправда. Записи с камер показали, что она спокойно зашла в магазин.

Марина сообщила, что неделю назад эта женщина с ротвейлером и маленькой дочкой под утро уже приходили к ним в магазин, устроив похожую «бойню своей собаки с бездомной». Тогда посетительнице объяснили, что сотрудники магазина прогоняют бродячих псов электроотпугивателями, но они все равно заходят в тамбур и спят в углу. При этом никого не трогают. Еще тогда женщину просили не заводить в магазин своего огромного пса без ошейника и поводка.

В ходе очередного своего визита хозяйка черного пса проигнорировала эту просьбу и вновь зашла в торговый зал с питомцем без экипировки. Её 60-килограммовый Анубис, который вольно разгуливал по торговым площадям, загнал прижавшую хвост дворняжку к стеллажу, после чего дама применила электрошокер.

- Её собака загнала бездомную, та села на попу рядом с ней и тогда она ударила ее шокером. От страха и боли беспризорная собака обоссалась, после чего на нее уже накинулся ротвейлер. При этом в магазине были другие покупатели, которые всё это видели, - рассказывает Марина. – Я ей сказала, чтобы она покинула магазин, а иначе мы нажмем на тревожную кнопку. У моей напарницы больное сердце, я сама тоже напугалась, аж руки тряслись. При этом посетительница, которая скорее всего была подшофе, кричала, что она сотрудница военкомата. На мои просьбы надеть на ротвейлера намордник она отвечала, что, дескать, знает, что на уме у её собаки.

Видеозапись этого инцидента появилась в местных пабликах и активно обсуждалась жителями Городища. Пользовали соцсетей согласны, что проблема с беспризорными собаками есть, но она должна решаться цивилизованным образом. При этом выяснилось, что женщина с огромным черным псом давно пугает местных своими выходками.

- Люди писали, что она гуляет со своим Анубисом без намордника по детским площадкам и школьным дворам, устраивает такие стычки, использует боевого пса как оружие. Якобы писали на нее неоднократно заявления в полицию, но толку никакого. Я тоже написала заявление 19 апреля. Мне выдали талончик, что оно принято и на этом всё. До сих пор со мной никто не связывался, даже участковый, - рассказала собеседница агентства.

Жители рабочего поселка Городище, возмущённые такой безнаказанностью, посоветовали Марине написать заявление в прокуратуру и обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.

Видео предоставлено читателями ИА «Высота 102»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!