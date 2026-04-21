Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»





Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь можно увидеть на официальном сайте и в магазинах приложений App Store и Google Play.

Напомним, бета-версия сервиса стартовала в марте прошлого года. К началу апреля нынешнего года в мессенджере зарегистрированы уже более 110 млн человек. За развитие платформы отвечает дочерняя компания VK – «Коммуникационная платформа».

Недавно в госмессенджере также стали ограничивать пользователей при входе с включенным VPN. При попытке написать сообщение появляется плашка: «Отключите VPN, чтобы пользоваться MAX».

