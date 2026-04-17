Безбашенного водителя задержали после погони в Волжском











В Волжском Волгоградской области в результате погони был задержан 37-летний мужчина на Baic U5, который не остановился на требование полицейских. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель китайского автомобиля только увеличил скорость.

Кадры погони за автомобилем сняли камеры видеонаблюдения 16 апреля. Видно, как белый автомобиль среди бела дня мчится по оживленным улицам города, создавая опасность для других участников движения. Машину преследовали три полицейских авто. В конечно итоге автомобиль нарушителя удалось заблокировать в одном из тупиковых дворов, после чего водитель попытался убежать. Однако был задержан.



Нарушителем оказался местный житель, не имеющий права управления.



В отношении мужчины составлен ряд административных материалов. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.



