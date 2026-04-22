В матче 30-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу «Ротор» на домашнем стадионе «Волгоград Арена» переиграл московский клуб «Родина». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волгоградцев.

Несмотря на результат, можно сказать, что поединок прошëл в упорной борьбе и победу хозяевам принесло индивидуальное мастерство нападающих, передает корр. ИА «Высота 102» с места событий.

На 71-й минуте Саид Алиев пробил в дальний угол оставив вратаря не удел. А на 93-й минуте Саид накрутил двоих защитников в штрафной и выдал пас на Давида Давидяна. Давид был точен. Важная победа «Ротора» - 2:0.

За важным матчем наблюдали 10893 болельщика.





