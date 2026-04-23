В Волгоградской области назвали самые востребованные профессии по итогам 2025 года. По данным экспертов hh.ru и группы компаний «Деловые Линии», которые проанализировали более 15 тыс. вакансий в сфере транспорта, логистики и перевозок за 2025 год, это - водители (34% вакансий), упаковщики (21%), курьеры (18%), кладовщики (8%) и грузчики (6%). При этом структура спроса сохранилась с 2024 года, подтверждая устойчивую потребность в этих профессиях, но с новым качеством: теперь даже для базовых позиций важны не только руки и права, но и цифровая грамотность.