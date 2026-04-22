



Которую неделю подряд Волгоград отчаянно ждет возвращения тепла. Однако хороших новостей из «небесной канцелярии», увы, пока нет. И последние дни апреля, и даже долгожданные майские праздники город проведет под серым дождливым небом.

Причиной задержавшейся в регионе хмари на пару с отнюдь не апрельскими температурами синоптики называют малоподвижный циклонический вихрь, распространившийся над всей европейской частью страны.

– В Волгоградской области мы до конца апреля ожидаем волны холодного воздуха с незначительными потеплениями, – рассказывает врио начальника отдела гидрометеообеспечения ЦГМС Михаил Гордеев. – Ночью температура воздуха будет опускаться в среднем от +1 до +6. В отдельные дни нас ожидают заморозки до 2-3 градусов ниже нуля.





Мечтать о майских пикниках и дачных маевках волгоградцам придется при дневной температуре не выше 13 градусов. Лишь в отдельные дни погода, не спешащая возвращать апрельское тепло, сделает незначительные исключения и согреет мерзнущий город до +16. Впрочем, будут и серьезные откаты – накануне мини-каникул жители Волгоградской области будут мерзнуть при +6 ... +8 градусах.

– Мы также ожидаем довольно частые осадки. Причем, 24 и 25 апреля в северных районах Волгоградской области пройдет не дождь, а мокрый снег с усилением ветра до 15-20 м/с, - утверждает Михаил Гордеев. – Увы, но радовать нас теплой весной погода, судя по предварительным прогнозам, не собирается и в первых числах мая.





- Окончательные выводы по погоде апреля-2026 делать рано. Средняя температура по итогам прошедших 20 дней составила +10 – теплее нормы ХХ века, но чуть прохладнее нормы XXI века (не будем забывать, что впереди еще треть месяца). Пока погода выглядит очень «средней», близкой к многолетним показателям. В целом, для апреля в нашем регионе очень характерны подобные перемены. Месяц часто начинается с повышения температуры, сухой и солнечной погоды. А дальше нередко происходит возврат холодов, иногда очень резкий, - рассказывает волгоградский географ Денис Солодовников. - И, как это обычно бывает, понижение температуры чаще всего совпадает с окончанием отопительного сезона (15 апреля). Для этого периода есть даже казахский народный термин – «бескунак» («пять друзей» или «пять братьев»). Он связан с легендой о пяти всадниках, отправившихся в середине апреля по солнечной теплой степи навестить родственников в отдаленном кочевье и погибших во внезапно налетевшей снежной метели. То есть резкое похолодание возможно с 5 по 18 апреля.

