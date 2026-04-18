Минобороны: в Волгоградской области уничтожили дроны ВСУ





Сегодняшней ночью в Волгоградской области сбивали украинские дроны. Всего же, по данным Минобороны, над территорией России уничтожили 258 беспилотников ВСУ.

Неспокойной минувшая ночь выдалась у жителей сразу 17 регионов страны. Смертоносные летательные аппараты обнаружили в небе над приграничными Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областями. Запущенные ВСУ дроны уничтожили также в Волгоградской, соседской Астраханской и Саратовской, в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. О сбитых БПЛА самолетного типа отчитались также в Краснодарском крае и в Республике Крым.

Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области накануне в 21:45. О его отмене в РСЧС сообщили только в 8:43. Сколько именно беспилотников ликвидировали в регионе, не сообщается.

Фото сгенерировано с помощью ИИ