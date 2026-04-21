Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент





Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей.

Как ранее сообщалось информагентством, после блокировки платформы Роскомнадзором в регионе технически невозможно оформить подписку на Telegram Premium.

Мессенджер был признан виновным в части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного интернет-ресурса информации или интернет-страницы). Протокол был составлен в связи с тем, что в компании отказались удалить контент с призывами к экстремистской деятельности.

Напомним, 20 апреля Таганский суд также признал компанию-владельца популярной среди несовершеннолетних игры Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ*-отношений. По решению суда разработчики должны заплатить восемь миллионов рублей.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено