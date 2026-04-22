На матч «Ротор» - «Родина» в Волгограде пришли 10893 болельщика

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Волгоград Арена» футболисты «Ротора» играют с московской «Родиной». Посмотреть на игру и поболеть за любимую команду, несмотря на холод, пришли 10893 болельщика.

Как передает корр. ИА «Высота 102», в матче 30-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу в первом тайме счëт открыт не был. Игра проходит в равной борьбе без преимущества какой-либо из команд. У хозяев поля был 100% голевой момент, но Имран Азнауров с семи метров пробил мимо ворот.

На 71-й минуте гол забил Саид Алиев. Сейчас «Ротор» ведëт со счетом 1:0.





