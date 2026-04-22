



Одна из визитных карточек Волгограда, с приходом «большой воды» Центральная набережная стала магнитом, притягивающим к себе десятки горожан. Пока одни наблюдают за торжеством стихии и ее способности одолеть любые преграды, другие не упускают случая провести фотосессию, которая возможна всего один раз в году. Только здесь и только сейчас.





Удивительно, насколько сильно настроение Волги зависит от внешних обстоятельств. Купаясь в лучах солнца, она выглядит приветливой, радушной и по-настоящему «своей». В пасмурный же день река, наступающая на человеческие «каменные джунгли», кажется более твердой и могучей.









Размывая привычные границы, выходя за установленные рамки, она, пока еще холодная и неприступная, несет за собой весну. Возрождающую жизнь и подсвечивающую ее простые радости. Звонко шлепающего по воде мальчишку, не услышавшего маминых «Промочишь ноги», влюбленную пару, фотографирующуюся у кромки подступающей воды, позирующих на камеру подростков. Все то, что в обычных условиях шумного города выглядело бы как сущий пустяк, незаметная глазу рутина, здесь отчего-то наполняется радостью.









Как дети большой воде сегодня радуются буквально все: и фермеры, и географы, и ихтиологи. После двух недель паводка они питают надежды на хороший урожай, нерест рыбы и на возвращение жизни в ерики, прошлым летом едва не превратившимся в безжизненную пустыню.









Фото Геннадия Гуляева