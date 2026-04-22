



Дзержинский районный суд Волгограда поставит точку в деле о легализации семерых мигрантов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летней местной жительницы, которая помогла узаконить нахождение в России семерых мигрантов.

- В октябре и декабре 2025 года 48-летняя жительница Дзержинского района Волгограда предоставила в отдел полиции уведомления о постановке на учет семерых жителей Республики Узбекистан в возрасте от 22 до 62 лет с размещением их в жилом помещении по адресу её проживания, - сообщили правоохранители.

Однако в реальности делить кров с толпой иностранных мужчин волгоградка не собиралась. Заполучив заветный штамп о регистрации, мигранты поспешили отправились на заработки.

После постановки седьмого иностранца на учёт гостеприимством женщины заинтересовались правоохранители. Во время допроса волгоградка созналась в содеянном, пояснив, что подбил её на легализацию мигрантов знакомый, производивший ремонт.

Отметим, по ст. 322.3 УК РФ фигурантке теперь грозит наказание вплоть до реального лишения свободы на срок до 5 лет.

