



Действовавший более девяти часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

Об угрозе налета БПЛА волгоградцев предупредили накануне в 21:54. После полуночи сотрудники Росавиации ограничили и работу аэропорта. Уже утром стало известно, что дежурные расчеты ПВО ликвидировали в регионе смертоносные летательные аппараты. Отчитываясь о 154 уничтоженных над территорией страны дронах, точного количества пораженных целей в Волгоградской области Минобороны не называет.

В 7:20 в МЧС объявили о минувшей беспилотной опасности. Горожанам разрешили спокойно подходить к окнам и без опаски идти по открытым участкам улиц.

