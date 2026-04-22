



В Тракторозаводском районе Волгограда произошло лобовое столкновение автомобилей. Авария случилась в вечерний час пик на перекрёстке ул. Шурухина и ул. Латошинской, у остановки общественного транспорта «28-й километр».

- В 18:37 19-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21124», напротив д. 121 по ул. Шурухина при выполнении маневра поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21112», двигавшейся навстречу, - сообщили правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на огромной скорости. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения. У одной из машин от удара оказалась искорёжена передняя часть салона.

Отметим, на месте работала реанимационная бригада. Водитель и пассажир, находившиеся в кабине «ВАЗ-21112», госпитализированы.

Фото: правоохранители