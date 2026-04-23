В Волгограде «образумились» цены на помидоры и огурцы





В Волгограде обуздали растущие цены на свежие помидоры и огурцы. По данным Волгоградстата, за прошлую неделю стоимость товаров снизились в среднем на 5%.

Помидоры, еще недавно подорожавшие более чем на 12%, стали стоить около 300 рублей за килограмм ( -5,6% от прежней цены). Огурцы, зимой превратившиеся едва ли не в золотые, накануне начала сезона окрошки продают за 186 рублей ( - 4,7%).

Цены на другие овощи и фрукты, судя по отчету Волгоградстата, на неделе с 14 по 20 апреля держались в рамках приличия. Небольшую прибавку специалисты зафиксировали в расценках на белокочанную капусту, яблоки, бананы, морковь и картофель.

Зимой и в начале весны тепличные овощи не раз шокировали волгоградцев стремящимися ввысь ценами. Сами производители подобную прибавку объясняли в том числе возросшими расходами на освещение помещений и трудностями с доставкой продуктов.

